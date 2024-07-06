لولو يا لولو وينك يا لولو .. تردد قناة وناسة بيبي القناة الأولى المفضلة للأطفال في العالم العربي استقبل الآن

تسعى العديد من الأمهات للحصول على التردد الجديد لقناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة لضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بهن والاستمتاع بالمحتوى المتميز الذي تقدمه، والذي ينال اعجاب العديد من الأطفال وقد نجحت قناة وناسة بيبي في جذب عدد كبير من المشاهدين والمتابعين خلال فترة زمنية قصيرة من مختلف أنحاء الوطن العربي ومن خلال مقالنا هذا سنذكر تردد قناة وناسة، وطريقة ضبط القناة.

تردد قناة وناسه اطفال

إذا كنت تبحث عن واجهة آمنة لأطفالك، نقترح عليك تردد قناة وناسة بيبي فهي تعد من القنوات الآمنة التي تقدم تشكيلة متنوعة ومميزة من محتويات الأطفال يمكنك الاستفادة من أروع الأناشيد والأغاني يمكن ضبط القناة على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات تردد قناة وناسة على جميع الأقمار الصناعية هو كما يلي:

تردد وناسة على نايل سات:

التردد: 11470.

يأتي القمر الصناعي: نايل سات.

يأتي معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

يأتي الجودة: SD.

تردد وناسة على عرب سات

يأتي التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

يأتي الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

أغاني قناة وناسة للأطفال

فيما يلي عدد من الأغاني والأناشيد التعليمية والترفيهية الأكثر شهرة التي تعرضها قناة وناسة للأطفال: