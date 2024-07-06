الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر 2024 عبر رقم الهاتف وموقع الديوان الوطني

يبدأ العد التنازلي لإعلان نتائج امتحان البكالوريا في الجزائر لعام 2024، حيث يترقب الطلاب والطالبات إعلان وزارة التربية الوطنية الجزائرية للنتائج خلال الأيام القادمة، وذلك عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، توفر الوزارة أيضا إمكانية الاستعلام لأولياء الأمور من خلال خدمات الرسائل النصية القصيرة، كما أعلنت وزارة التربية بالجزائر عن موعد محدد لإصدار النتائج، وذلك بعد الانتهاء من عملية تصحيح أوراق إجابات الطلاب وذلك خلال شهر واحد من انتهاء امتحانات البكالوريا.

خطوات الحصول على نتائج البكالوريا في الجزائر

للاطلاع على نتائج امتحان البكالوريا في الجزائر لعام 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر. اختر قسم الخدمات الإلكترونية المخصص للاستعلام عن نتائج البكالوريا. قم بإدخال رقم امتحان الطالب والولاية التابع لها. أدخل كود التحقق المرئي وقم بحل المعادلة الرياضية. أخيرا اضغط على زر “عرض النتيجة” وانتظر لحظات حتى يتم تحميل نتائج الطالب بمجرد إعلانها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام موقع فضاء الأولياء للاستعلام عن نتائج البكالوريا، بشرط أن يكون لديك حساب مسجل لولي الأمر على الموقع الإلكتروني.

موعد إعلان نتائج البكالوريا 2024 في الجزائر

وزارة التربية الوطنية في الجزائر أعلنت عن اقتراب موعد إعلان نتائج البكالوريا لعام 2024، حيث من المقرر أن يكون ذلك في يوم 20 يوليو 2024 في تمام الساعة 4:00 عصرا، في هذا الموعد يتم إعلان النتائج من قبل الوزارة، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات باتباع الخطوات السابق ذكرها.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائرية عبر رسائل الجوال

قامت وزارة التربية الجزائرية بتوفير خدمة الحصول على النتائج عبر الهاتف المحمول، حيث يمكن لطلاب شهادة البكالوريا في الجزائر استخدام خدمة الرسائل القصيرة SMS للاستعلام عن نتائجهم عبر الهاتف الجوال من خلال الخطوات التالية:

قم بطلب رقم *567# من هاتفك المحمول. أدخل الرقم السري للطالب ورقم التسجيل الخاص به. اضغط على زر الإرسال.

سوف تصلك رسالة نصية على الجوال موضح بها بيانات نتيجة الطالب بمجرد إرسال الطلب.