لولو الشطورة تردد قناة وناسة بيبي 24 ساعة من أغاني الأطفال

توفير التسلية والمتعة للأطفال من خلال أفضل الأغاني والأناشيد، يمكنك تنزيل تردد قناة وناسة أطفال، التي تُعد واحدة من القنوات المميزة في عالم الطفل تقدم هذه القناة مجموعة متنوعة من المغامرات الفريدة والمختلفة تعرّف معنا عبر موقع البديل على تردد قناة وناسة أطفال.

تردد قناة وناسه بيبي

إن تردد قناة وناسة بيبي هو الخيار الأفضل تعد لأطفالك لان قناة وناسة واحدة من القنوات الآمنة التي تقدم برامج مميزة ومتنوعة للأطفال وأغاني طوال اليوم وإليك الآن تردد قناة وناسة بيبي.

تردد قناة وناسة بيبي عبر النايل سات

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة وناسة بيبي عبر العرب سات

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

أغاني قناة وناسة للأطفال

اشتهرت قناة وناسة بشخصية لولو، وهي فتاة صغيرة تقدم نصائح هامة للأطفال من خلال كليبات الأغاني والصور والألوان و تتضمن القناة أيضًا العديد من الشخصيات الكرتونية الأخرى من أبرز الأغاني التي تعرضها القناة: لولو الشطورة، عمو الشرطي واوا، عمو الشرطي في المستشفى، لولو عايزة ماما، وأغنية الصيصان، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج والأغاني الأخرى التي نالت إعجاب الملايين حول العالم تُعد هذه القناة من القنوات التي تبث على مدار 24 ساعة دون توقف وبدون فواصل إعلانية مزعجة الى جانب هذا فهي قناة مجانية تمامآ بدون أي اشتراك شهري وهي تقوم ببث محتوى ترفيهي وتعليمي كذلك فلا غنى عنها في كل منزل به طفل صغير.