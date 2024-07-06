ما هى شروط الاستفادة من سكنات عدل 3 وموعد التسجيل في سكنات عدل

ينتظر الآلاف من المستفيدين الإعلان عن تفاصيل سكنات عدل 3 وشروط الاستفادة منه وكيفية الحصول المساكن العمومية عدل، سوف نقدم لكم خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بمسكن عدل ونوفر لكم جميع المعلومات التي تحتاجون إليها من أجل التقديم والشروط الواجب توافرها بكم إن وجدت.

شروط الاستفادة من سكنات عدل 3

هناك مجموعة من الشروط الضرورية التي لا يمكن التغاضي عنها للاستفادة من سكنات عدل ومنها ما يأتي:

شرط أساسي للاستفادة من سكنات عدل أن يكون المتقدم ذا حنسية جزائرية ويعيش بشكل دائم على أرض الدولة.

أن لا يقل عمره عن 21 عام ولا يتجاوز 70 عام عند تقديم طلب للحصول على سكن.

أن لا يمتلك هو او احد افراد اسرته أرض ملك خاصة بالبناء.

أن لا يكون هناك مباني ملك له.

موعد فتح التسجيل في سكنات عدل 3

أعلنت وكالة عدل الجزائرية عن موعد بدء التسجيل للاستفادة من الخدمة حيث يتيح للمستفيدين التقديم ابتداء من الخامس من شهر يوليو الساعة التاسعة مساء عن طريق المنصة الإلكترونية وذلك لإعطاء المواطنين الجزائرين فرصة كبيرة لاقتناء سكن بسعر مدعم وذلك تيسيرا للمعيشة من اجل الارتقاء بها.

كيفية التسجيل في سكنات عدل 3

يمكنك التسجيل في سكنات عدل 3 عبر المنصة الإلكترونية التابعة للدولة الجزائرية واتباع الخطوات التالية: