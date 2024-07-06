“مين الفائز” أرقام مسابقة الحلم للحصول على الجائزة الكبرى عبر قناة dream.mbc.net

تعتبر مسابقة الحلم من أكثر المسابقات والبرامج الأكثر تداولاً وشهرة في العديد من الدول العربية، فضلاً عن أن المسابقة توفر العديد من الجوائز المالية والذهبية، حتى أن المسابقة من تقديم الإعلامي مصطفى الأغا، حتى أن المسابقة يتم تقديمها على قناة إم بي سي1، بحيث يكون السحب إما أسبوعي أو شهري أو سنوي، كما يمكنك التعرف على الأرقام وخطوات الإشتراك في المسابقة، لكي يتعرف عليه الجميع.

متى عرض برنامج مسابقة الحلم

يتم عرض حلقة جديدة من مسابقة الحلم عبر قناة إم بي سي 1 اليوم السبت الموافق 6 من شهر يوليو 2024، وذلك للسحب على 100 ألف دولار أمريكي للشهر الجاري، مع إعلان اسم الفائز في هذه المسابقة اليوم أمام جميع المتسابقين وتسليم الجائزة المالية، حتى أن المسابقة أخذت شهرة كبيرة في العديد من الدول العربية، وصدقها إلى حد كبير أمام ملايين المتابعين والمشاهدين.

أرقام اشتراك مسابقة الحلم

يتم الإشتراك في مسابقة الحلم، وذلك بشروط أن يكون الشخص المتقدم مقيم في دولة عربية وعمر المشترك نحو 18 عامًا، الموافقة على جميع الأحكام، ويمكنك الإشتراك في المسابقة وفقًا للأرقام المتمثلة في الأتي:-