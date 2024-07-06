للوصول إلى المليون دولار .. حقق حلمك عبر الاشتراك في مسابقة الحلم

اليوم هو يوم تحقيق الطموحات الذي ينتظره العديد من متابعي مسابقة الحلم بشوق كبير، حيث سيتم اليوم إجراء سحب على جائزة بقيمة 100000 دولار سنوفر لكم أرقام الاشتراك المجانية في مسابقة الحلم لعام 2024 لتكونوا من بين المحظوظين الذين قد يفوزون بهذه الجائزة القيمة تعد برنامج مسابقة الحلم MBC أحد أبرز البرامج التلفزيونية التي تعرض على قناة MBC يمكنكم الاشتراك في المسابقة عبر الاتصال على رقم مسابقة الحلم في السعودية، مما يوفر للجميع فرصة الفوز بمبلغ 100000 دولار تابعوا معنا في هذا المقال للحصول على جميع التفاصيل حول مسابقة الحلم لهذا اليوم.

الاشتراك في مسابقة الحلم

نقدم لكم كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم للمشاركة في المسابقة التي انطلقت عام 2006 وحققت شهرة واسعة، يمكنكم إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “dream” من هاتفكم المحمول، ثم الانتظار حتى يتم الإعلان عن أسماء الفائزين بحضور مصطفى الأغا.

عبر النقر والضغط على أيقونة إرسال الرسالة النصية من هاتفك الجوال.

ثانياً، يجب عليك كتابة كلمة “حلم” أو “Dream” في نص الرسالة.

ثالثًا، أدخل رقم هاتفك وفقًا لتعليمات رمز بلدك.

ثم اخيرا قم باضغط على زر الإرسال.

أهم الشروط للدخول في سحب مسابقه الحلم

لكي تشترك في مسابقة الحلم، يجب عليك أولاً الموافقة على الشروط التالية:

يجب على الشخص أن يكون مقيماً في إحدى الدول العربية.

عدم وجود أي صلة عائلية بين المتقدم وأي من موظفي البرنامج.

يجب أن يكون الشخص قد بلغ السن القانوني وهو 21 عامًا.

إذا لم يتم الوصول إلى السن القانونية، يتوجب حضور الوصي مع المتقدم.

يشترط الإجابة عن الأسئلة بشكل صحيح.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكن التسجيل من كافة الدول العربية عبر إرسال رسالة تتضمن كلمة “حلم” إلى الرقم المخصص لكل دولة، والأرقام هي كالتالي: