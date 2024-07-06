أدفع قبل قطع الخدمة.. فاتورة الأرضي شهر يوليو 2024 بكود المحافظة والرقم الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات

فاتورة الأرضي شهر يوليو 2024 هذا ما يتساءل عنه الكثير من المشتركين قبل قطع الخدمة على التليفون وتوقف الاتصال بالانترنت، تعد عملية دفع فاتورة التليفون الارضي من الأمور الأساسية والهامة لدى الملايين من المواطنين، دفع الفاتورة متعلق بالانترنت ولذلك يخشى الجميع أن يتوقف الاتصال بالانترنت نظراً لأهميته الكبيرة في الحياة اليومية سواء إنهاء بعض المصالح أو البحث عن خدمات أو الاستعلام عن أي شئ، يتم سداد فاتورة الأرضي مرة كل ثلاثة أشهر، تعتبر المصرية للاتصالات من أهم شركات الاتصالات في مصر تستخدم أحدث الأنظمة الحديثة ولذلك تضم أكبر عدد من المشتركين، ترقبوا معنا التقرير التالي للإطلاع على خطوات الاستعلام عن فاتورة الأرضي شهر يوليو 2024.

فاتورة الأرضي شهر يوليو 2024

تتم عملية الاستعلام بشكل إلكتروني بأسهل الخطوات والتي تأتي على النحو التالي:.

الضغط على هذا الرابط موقع المصرية للاتصالات wE. ثم اختر خدمات الخط الأرضي. اختر الاستعلام عن فاتورة الأرضي. إدخال كود المحافظة. إدخال الرقم الأرضي. النقر على أظهر الفواتير.

دفع فاتورة التليفون الأرضي

حيث قامت الشركة المصرية للاتصالات بالعمل على تغيير بعض القواعد في نظام الدفع عندما يقوم المشترك بدفع مبلغ يتراوح ما بين 90 وحتى 95 جنيه كل ثلاثة أشهر، وتقوم الشركة بخصم مبلغ وقدره 24 جنيه شهرياً ويظل باقي المبلغ في الرصيد يتم خصمه بشكل شهري، وهذا ما يطلق عليه نظام مسبق الدفع،

ويمكن التواصل مع الشركة ومعرفة موعد سداد الفاتورة القادمة من خلال الرقم المختصر من أي محمول 19777 أو من خلال الاتصال من أي تليفون أرضي على 111، ويرجى العلم أن موعد الدفع للفواتير يبدأ من بداية الشهر وحتى منتصف الشهر اليوم 15 وحالة مرور اليوم 15 دون دفع المستحقات يتم توقف الخدمة لحين الدفع والتواصل مع الدعم الفني لتشغيل الخدمة على الجهاز وتفعيل الاتصال بالانترنت مجدداً.