بأسرار بيتزا بارتي”.. طريقة عجينة البيتزا الإيطالية وتصنيعها في الطاسة بدون فرن

يبحث الأفراد عن طريقة عجينة البيتزا الإيطالية بدلًا من شراءها فمع غلو الأسعار أصبحت الرغبة ملحة في صنع هذه الوجبات اللذيذة بالمنزل وبمكونات قليلة في متناول اليد، ويحب الأطفال تناول البيتزا لأن عجينتها طرية مثل الخبز الفينو ويوجد منها حشوات مختلفة، فيمكنك أن تبدعي في طبخها باللحم أو النقانق أو الدجاج والتحكم في كمية البهارات فيها كما يمكنك جعلها مطاطية مثل: بيتزا هت باستعمال أنواع الجبن المناسبة لهذا الغرض.

طريقة عجينة البيتزا

يمكنك تطبيق طريقة عجينة البيتزا بشكل ناجح إذا ما قمتي بالقيام بكل خطوة من خطوات هذه الوصفة، وهي كالتالي:

اخلطي 3 أكواب من الطحين أو أكثر حسب الكمية التي تريدينها من البيتزا أو حسب الحجم المطلوب للبيتزا مع كمية قليلة من السكر والملح وقلبي المكونات جيدًا.

إذا كان لديكي خميرة على شكل مسحوق فيجب إضافتها لبقية المكونات الجافة في أول خطوة، أو يمكنك إضافتها لنصف كوب من الماء وتركها حتى تخمر ثم اسكبيها على المكونات وقلبي جيدًا.

ضيفي بقية المكونات السائلة وهي عبارة عن الزيت واللبن ثم استعملي يديك في العجن وبلاشك ستحتاجي لإضافة الماء ولكن على فترات تدريجية حتى تتكون لديك عجينة طرية ومتماسكة.

قومي بتغطية العجين مع نقله لغرفة دافئة حتى ينتفخ.

أخيرًا يمكنك فرده ووضع الحشوة الجاهزة عليه ثم وضعه في الفرن.

خطوات عمل بيتزا الطاسة بدون فرن

إذا كانت طريقة عجينة البيتزا العادية صعبة فتوجد طريقة أسهل منها وهي بيتزا الطاسة، ويتم عملها في بضع دقائق فقط، وطريقتها كما يلي: