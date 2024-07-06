محمد الفاتح HD.. موعد عرض الموسم الثاني لمسلسل محمد الفاتح على قناة TRT التركية 

محمد الفاتح هو سلطان عثماني عظيم استطاع فتح العديد من البلدان والمدن وحكم الدولة لمدة خمسة وثلاثون عاما حقق خلالها انتصارات عديدة وصار واحدا من أهم السلاطين في التاريخ لذا حاول منتجين كثر في تركيا تجسيد قصة حياته في عمل درامي ولكن لم تحقق تلك الاعمال النجاح المطلوب وأبرزهم مسلسل محمد الفاتح الذي عرض في العام 2018 وكان من بطولة النجم كنان اميرزالي اوغلو وتوقف عند الحلقة السادسة بسبب انخفاض نسبة المشاهدة، والعام الحالي تم عرض مسلسل جديد لقصة محمد الفاتح بإسم محمد سلطان الفتوحات وحقق نجاحا غير متوقع في موسمه الاول لذا تقرر تصوير جزء ثاني منه قريبا.

موعد عرض الموسم الثاني لمسلسل محمد الفاتح

محمد الفاتح المسلسل الذي عرضت اولى حلقاته في شهر فبراير من هذا العام ويقوم ببطولته سيركان تشاي اوغلو وستشيكن اوزديمير حقق نجاح غير متوقع وارتفعت نسب مشاهدته مع مرور الحلقات حتى وصل للحلقة الخامسة عشر والتي اعلنت قناة TRT انها اخر حلقات الموسم الاول وأن الموسم الثاني من المسلسل سيبدأ في شهر سبتمبر من هذا العام، مسلسل محمد الفاتح يسرد قصة حياة السلطان محمد الثاني الذي فتح مدينة القسطنطية وهي مدينة اسطنبول حاليا، والذي بدأ الحكم في سن صغير بعد وفاة والده مراد خان وعلى الرغم أن الجميع توقع فشله بسبب كثرة اعداء الدولة وخبراته القليلة التي لن تمكنه من الصمود في وجههم الا أنه خالف التوقعات ورفع من هيبة الدولة وشأنها.

كيفية مشاهدة الموسم الثاني محمد الفاتح

حلقات الموسم الثاني من مسلسل محمد الفاتح يمكن مشاهدتها وتحميلها عبر أكثر من موقع الكتروني ابرزهم فيديو لاروزا وماي سيما واراب سيد وغيرهم.