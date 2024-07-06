برقم التسجيل …. رابط استعلام نتائج البكالوريا الجزائر 2024 برقم التسجيل عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

رابط استعلام نتائج البكالوريا الجزائر 2024 برقم التسجيل، من الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، وخاصة بعدما أعلنت وزارة التربية الجزائرية عن انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في كافة المدارس، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط استعلام نتائج البكالوريا الجزائر 2024.

موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا الجزائر 2024

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية الجزائرية عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس،ـ ليتم الإعلان عن نتيجة البكالوريا الجزائر 2024، بداية من يوم الأحد 7 يوليو 2024، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية الجزائرية تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور وعدم التزاحم بين الطلاب وأولياء الأمور في المدارس خاصة مع الأجواء الحارة.

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر

ويمكنكم الإستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر 2024 من خلال إتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات.

اختر نتائج البكالوريا 2024.

كتابة الرقم التسجيلي للطالب.

ادخل الإسم ورقم التأكيد .

ثم انقر على عرض النتيجة .

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب على الفور.

أما في حالة عدم ظهور النتيجة يجب الذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب.

وحرصت وزارة التعليم الجزائرية على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس على مستوى المحافظات، لكي تتأكد من عدم حدوث أي أخطاء تتسبب في نقص درجات الطلاب، خاصة وأنها مرحلة مهمة في عمر الطالب، ويجب أن يحصد فيها أعلى الدرجات التي سوف تمكنهم من الالتحاق بالكلية التي يفضلها الطالب.