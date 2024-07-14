“خلي العيال تفرح” .. تردد قناة توم وجيري الجديد لمتابعة كل جديد وحصري من أفلام الكرتون مجانًا على النايل سات

ازداد البحث بشكل كبير من قبل جميع المواطنين للتعرف على تردد قناة توم وجيري، فتلك القناة من القنوات المهمة للغاية التي تعرض أجمل محتوى كرتوني مميز للأطفال الصغار، وتجدر الإشارة بأن تلك القناة من أفضل القنوات أيضًا الخاصة بالمحتوى الكرتون، والتي تعرض باقة كبيرة من أفلام الرسوم المتحركة الفريدة التي ستساعد الأطفال على الترفيه والتسلية بشكل كبير، وأيضا تعليمهم المبادئ ومساعدة الآخرين، وتعرض باقة فريدة من الأفلام الإلكترونية للترفيه عن الأطفال، وفيما يلي سوف نوضح لكم أحدث تردد للقناة.

تردد قناة توم وجيري

حققت قناة توم وجيري نجاحا كبيرا بفضل المحتوى الذي تعرضه على شاشتها من أجمل الأفلام الكرتونية بأعلى جودة وإشارة، وتجدر الإشارة بأن تلك القناة تعرض عددا كبيرا من أفلام الرسوم المتحركة المضحكة والمعارك من ضمنها الفيلم الكرتوني توم وجيري، ومن المعروف أن القناة حدثت التردد الخاص بها والذي جاي ليكون كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149

معدل الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات ضبط تردد قناة توم وجيري

يمكنك تنزيل تردد القناة بسهولة بالسير على النقاط التالية:

الانتقال إلى الإعدادات من الريموت كنترول

اختيار أيقونة “التركيب”.

ثالثا حدد البحث اليدوي للبحث عن القنوات.

أدخل التردد.

سجل معدل الترميز، والاستقطاب.

انقر على زر “حفظ”.

اضغط على أيقونة “تنزيل”.

أفلام قناة توم وجيري

تقوم قناة توم وجيري ببث كثير من أفلام الكرتون بأعلى جودة وإشارة، ومن الجدير بالذكر أن من ضمن ما تبثه القناة على شاشتها كل ما يلي: