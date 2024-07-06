7000 شدة مجانا بضغطة زر واحدة.. كيفية شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي امنه ومجربه بدون حظر حسابك

شدات بيجي تمثل امر مهم بالنسبة للاعبين حيث انها عمرها افتراضية في اللعبة يمكن أن يعتمد عليها اللاعب ليكون القهوه ويمكن من خلالها شراء ملابس وصناديق وجوائز وهدايا متعددة، حيث أنها تمنح اللاعب مميزات تكتيكية بالإضافة إلى أن الشدات يمكن شحنها بأكثر من طريقة، لذلك يجب ان تختار تاريخها ومضمونه ومجربه ومن أشهر هذه الطرق طريقة الشحن من خلال الموقع الرسمي الذي يوفر لك عدد من الشدات لشراء الأسلحة والذخائر، وسوف نعرض لكم خطوات الحصول على الشدات واسعارها خلال الفقرات التالية.

طريقه شحن شدات ببجي موبايل

اضغط على موقع رسمي للعبة ببجي وسجل الدخول اسم اللاعب ورقم الاي دي.

ثم ادخل حسابك على اللعبه واضغط على شحن شدات ببجي ثم توجه الى الشراء وادخل رقم اللاعب.

ثم توجه الى طرق الدفع المتوفرة على الموقع واضغط على الطريقة التي تناسبك وهم باستكمال عملية الدفع.

وسوف تتلقى رسالة تأكيد وصول الشدات بنجاح في حسابك على اللعبه

طريقه شحن شدات ببجي من خلال موقع ميداس باي

موقع ميداس بأي من احد المواقع الموثوق بها في الحصول على شاليه ببجي، حيث يعتمد عليها اغلب اللاعبين للحصول على عدد كبير من الشداد في أي وقت من خلال عدة خطوات تتمثل فيما يلي: