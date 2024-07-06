هتظهر امتى.. نتائج اعتراضات الثالث المتوسط الدور الاول 2024 العراق عبر موقع نتائجنا بالاسم والرقم الامتحاني

بحث كبير الان على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات جوجل الرسمية عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط الدور الاول 2024، يترقب الطلاب اعلان النتائج بفارغ من الصبر، حيث تقدم عدد كبير على اعتراضات نتائج الثالث المتوسط بعد إعلان النتائج بيومين فقط وفقاً لما صرحت به وزارة التربية والتعليم العراقية برئاسة إبراهيم نامس الجبوري، وتم فتح تسجيل الاعتراضات ودفع الرسوم المطلوبة التي تصل قيمتها 3000 دينار عراقي على كل مادة بحد أقصى 4 مواد،

رغم استقرار اللجان المدرسية فترة الامتحانات وعدم رصد أي حالة من الغش إلا أن الأخطاء الواردة تأتي أثناء عملية التصحيح، ولذلك تمنح وزارة التربية والتعليم فرصة أخرى للطلبة أن يتم إعادة تصحيح المواد المشكوك بها، ننشر لكم عبر التقرير التالي رابط وموعد اعلان نتائج اعتراضات الثالث المتوسط الدور الاول 2024.

نتائج اعتراضات الثالث المتوسط الدور الاول 2024

أداء الطلاب فترة الاختبارات النهائية للدور الاول موفق للغاية، وكانت اللجان أكثر هدوء وسط حالة من المراقبة الجديدة والتأمين لعدم حدوث تسريبات أو غش، وأن كل طالب يقوم بحل الاختبارات بمجهودة كي يحصل على الدرجة التي يستحقها، وهذا ما جعل نسب نجاح الطلاب في مرحلة الثالث المتوسط ترتفع عن العام الماضي،

وقد تمكن الطلاب من تسجيل الاعتراضات منذ بداية الأسبوع الماضي، وتم غلق باب التسجيل نهاية الأسبوع الماضي، وجاري العمل على انهاء تصحيح الاعتراضات، ومن المقرر أن يتم الكشف عن نتائج الاعتراضات خلال الساعات القليلة القادمة وترفع PDF عبر موقع نتائجنا وعبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط نتائج اعتراضات الثالث المتوسط العراق الدور 1