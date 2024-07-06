Season 2 بجودة HD.. مشاهدة الموسم الثاني لمسلسل صلاح الدين الايوبي العرض الجديد عبر dailymotion 

المسلسل التركي التاريخي فاتح القدس صلاح الدين الايوبي استطاع على مدار ثمانية وعشرون حلقة هي عدد حلقات الموسم الاول أن يحقق نسب مشاهدة عالية فقد جذب جمهور كبير سواء اتراك أو عرب أو غيرهم بسبب قصته وتسلسل الاحداث وقوتها والأداء الدرامي الرائع لنجوم العمل، المسلسل يسرد قصة حياة البطل صلاح الدين الايوبي أحد قادة المسلمين الذين لهم علامة بارزة في التاريخ بسبب تحقيقه انتصارات عظيمة على الصليبيين القوة التي كانت لا تقهر في ذلك الوقت، وسيتم استكمال المسلسل قريبا بعد اعلان القناة عن جزء ثاني منه سينطلق مع بداية الموسم الجديد، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال موعد عرض حلقات الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي.

مشاهدة الموسم الثاني لمسلسل صلاح الدين الايوبي العرض الجديد

صلاح الدين الايوبي القائد الذي استطاع انتزاع مدينة القدس من أيدي الصليبيين الذين استعمروها وغيرها من المدن العربية لسنوات وطردوا اهلها واهانوهم لذا قرر صلاح الدين استعادة اراضي المسلمين ومحاربة أعدائه بكل قوة وشجاعة حتى يحقق اهدافه فقد تربى على يد السلطان نور الدين زكي حاكم الدولة الزنكية الذي علمه الدين والسياسة العدل وحب الوطن والمقدسات وضرورة استخدام كل اسلحته من أجل الوحدة الاسلامية، وقد استعرض المسلسل قصة حياة صلاح الدين منذ ولادته والحروب التي خاضها لاستعادة القدس، ونظرا للشهرة والجماهيرية الكبيرة لمسلسل صلاح الدين الايوبي قررت شركة الانتاج اكلي فيلم استكمال احداث المسلسل في الجزء الثاني الذي ستعرض حلقاته بداية من شهر سبتمبر القادم.

مشاهدة الموسم الثاني صلاح الدين الايوبي

الراغبين في متابعة الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي ومشاهدة الحلقات مترجمة يمكنهم ذلك عبر مواقع ماي سيما وديلي موشن وفيديو لاروزا.