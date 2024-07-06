خبر سار للعراقيين!!.. 500 ألف زيادة على الرواتب بقرار من وزارة المالية

في ظل الدعم المستمر لجميع الموظفين والعاملين في الدولة العراقية، فأصبح تطبيق جدول الموازنة المالية الجديد على وشك الصدور، خاصة بعد الإنتهاء من مراجعة الموازنة والمساهمة إلى حد كبير في توفير التمويل اللازم توزيعه على الموظفين والعاملين في القطاعين الخاص والحكومي، بما وصلت قيمة الزيادة المنوط صرفها لتتراوح من 150% إلى 200% على قيمة الراتب الأساسي للموظف في الدولة العراقية، وخلال السطور التالية نوضح لكم إجراءات الإستعلام عن رواتب الموظفين بالزيادة.

جدول رواتب الموظفين في العراق بالزيادة

يمكنك التعرف على بعض سلم رواتب الموظفين في مختلف القطاعات والجهات العاملة بدولة العراق، وفقًا للنحو التالي:-

تصل قيمة الزيادة لقرابة الـ 500 ألف دينار عراقي، بما يصل راتب الموظف من الدرجة العاشرة بعد 170 ألف دينار إلى 650 ألف دينار عراقي.

بينما يبلغ راتب الموظف من الدرجة الثامنة لنحو 819 ألف دينار عراقي تقريبًا.

على أن يصل رواتب باقي الدرجات الوظيفية لـ 150%.

استفسار رواتب الموظفين في العراق

وعن الخطوات التي يمكنك العمل على اتباعها للإستفسار عن رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة بمختلف محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-