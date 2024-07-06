من هنا.. خطوات التسجيل فى سكنات عدل 3 من خلال الموقع الرسمي واهم شروط التقديم

فتحت منصة التسجيل في سكنات عدل 3 رسميًا في 5 يوليو 2024، وذلك استجابة لطلبات المواطنين الجزائريين الراغبين في الحصول على سكن لائق بتكلفة مناسبة وفي هذا المقال الشامل، سنقدم لك كل ما تريد معرفته عن التقديم في سكنات عدل 3.

شروط التقديم على سكنات عدل 3

من أهم شروط التقديم على سكنات عدل 3 منها ما يلي:

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 70 عامًا.

ألا يكون المتقدم متزوج من أجنبي.

ألا يكون المتقدم أو زوجه أو أحد أولاده قد استفاد من أي صيغة من صيغ السكن الاجتماعي أو التعاوني.

يكون المتقدم حاصل على دخل قار لا يقل عن 24 ألف دينار جزائري ولا يزيد عن 118 ألف دينار جزائري.

إثبات قدرة المواطن على سداد قيمة السكن.

موعد التقديم سكنات عدل 3

بدأ التسجيل في سكنات عدل 3 يوم الأربعاء 5 يوليو 2024، ويستمر لمدة يومين فقط ويمكن التسجيل في أي وقت خلال اليوم، مع العلم أن عدد الطلبات محدود ومن خطوات التقديم ما يلي:

الدخول إلى منصة التسجيل الإلكترونية لوكالة عدل من هنا.

إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إلى حساب موجود.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

اختيار الولاية والحي المفضل.

تحميل الوثائق المطلوبة.

تحميل الوثائق المطلوبة. دفع رسوم التسجيل.

مراجعة الطلب والتأكد من صحة البيانات.

إرسال الطلب.

الأوراق المطلوبة لسكنات عدل 3

من اهم الاوراق المطلوبة ما يلي: