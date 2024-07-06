حمل الاصدار الاخير من واتساب الذهبي 2024 في الثوب الجديد ومميزات متعددة

يسعى العديد من الأفراد إلى معرفة رابط تحميل واتساب الذهبي لتحديث وتحميل التطبيق الذي يتميز بشعبية كبيرة ويضم عدد كبير من الخصائص والمميزات لجميع المحتاجين لتلبية احتياجاتهم، حيث أن النسخة الأخيرة غير قابله للحظر وتوفر عدد كبير من التحسينات والتطويرات الغير موجوده في النسخه السابقة، لذلك يمكن ان تقوم بتحميل الواتساب الذهبي مجانا عبر أجهزة الهواتف الذكية الاندرويد او الايفون بشكل مجاني، وسوف نعرض لكم خطوات التحميل خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

تحميل الوتساب الذهبي

اكتب في خانة البحث الوتساب الذهبي في محرك البحث جوجل وسوف يظهر لك الخيار الاول اضغط عليه.

ثم اقرأ الشروط والأحكام وسياسة التطبيق جيدا واضغط على التالي وسوف يظهر لك رابط للتحميل اضغط عليه.

وينتظر أن يتم تحميل التطبيق الى ملفات هاتفك ثم اضغط عليه بعد ان يصلك اشعار باكتمال عملية التنزيل.

وقم بتثبيت الهاتف وتبع الخطوات لانشاء حساب جديد برقم الهاتف.

مميزات جديده في الوتساب الذهبي

الوتساب الذهبي دائما يقدم تحسينات وتطويرات ومميزات جديدة، لجميع المستخدمين يمكن ان نتعرف على بعض المميزات الجديدة التي تم اضافتها في الاصدار الاخير وهي كالتالي: