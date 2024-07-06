المؤسس عثمان الجزء السادس حصريا على هذه القناة وموعد العرض

مسلسل المؤسس عثمان من احد المسلسلات التي استطاعت عن تحقق نجاح كبير في جميع دول العال، م حيث ان الجميع ينتظرهم بالشغف، فهو من الدراما التركية التاريخية التي حققت نجاح كبير لذلك تم تحديد عرض الحلقات الأولى من الجزء السادس بعد انتهاء الخمس اجزاء السابقة وتم الاعلان رسميا وبدأ الجماهير تبحث عن موعد الجزء السادس من المسلسل المتباعد القصة المثيرة والأحداث والمفاجآت في مسلسل مؤسس عثمان، وسوف نعرض ذلك خلال الفقرات التالية والقنوات الناقله لمسلسل الجزء السادس.

قيامة عثمان الجزء السادس

يحظى مسلسل عثمان بإعجاب عدد كبير من الجماهير من كافة الدول العربية حيث أن المتابعين يلعبون في معرفة أحداث الجزء السادس، وموعد عرضها على القنوات الفضائية لمعرفة الاحداث الجديدة والتفاصيل المثيرة بعد انتهاء الجزء الخامس الذي حقق النجاح كبير ومن المتوقع أن يتم عرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان في شهر سبتمبر القادم، حيث ان طاقم العمل أعلن عن الانتهاء من التصوير وتم عرض الإعلان الترويجي للجزء السادس من المسلسل والذي يضم لحظات درامية مشوقة.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

المسلسل حقق شعبية كبيرة في جميع الاجزاء السابقه والتي يتم عرضها بشكل كامل وحلقات ذات جودة عالية على قناة آي تي في التركية الفضائية التي يمكن أن تتابعها من خلال التردد 10769 استقطاب القناة افقي معدل ترميز القناة 27500 معامل تصحيح الخطا 5/6،وكذلك يمكن ان تتابع أحداث مسلسل مؤسس عثمان الحلقات كامله بافضل جودة ممكنه على قناة الفجر الجزائرية وتعرض المسلسل مدبلج إلى اللغة العربية وترددها يكون 12034.