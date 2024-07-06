هنا رابط التسجيل في سكنات عدل 3.. تعرف على أهم الشروط والمستندات المطلوبة

يعتبر برنامج عدل 3 من أهم برامج الدعم السكنية التي تدعمها الحكومة الجزائرية في السنوات الأخيرة، وهدفه الرئيسي هو توفير فرص إضافية للشباب والطبقات المتوسطة والفقيرة لامتلاك وحدات سكنية بأسعار مناسبة ومع اقتراب موعد فتح باب التسجيل في سكنات عدل 3 عبر الهاتف أو الكمبيوتر، سنوضح لكم الخطوات والشروط وكيفية التسجيل في البرنامج للراغبين في الاستفادة من هذا الإعلان الذي يتزامن مع احتفالات العيد الوطني في الجزائر.

تطبيق التسجيل في عدل 3 لعام 2024

يعتبر مشروع سكنات عدل 3 من أهم مشاريع الإسكان في المملكة للتسجيل في سكنات عدل 3، وفيما يلي خطوات التسجيل

لبدء استخدام المنصة، يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لعدل.

إذا كان لديك حساب مفعل، بإمكانك الدخول مباشرة.

إذا لم يكن لديك حساب، فسيتعين عليك الضغط على “إنشاء حساب جديد” وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة لتفعيل الحساب.

بعد قيامك بتسجيل الدخول، انقر على رمز برنامج “سكنات عدل 3” لتبدأ عملية التسجيل.

يجب عليك انتقاء المحافظة التي ترغب في الحصول على وحدة سكنية فيها.

ملء جميع المعلومات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

يجب تقديم جميع الوثائق والمستندات اللازمة.

قبل إرسال الطلب، من الضروري مراجعة جميع المعلومات التي قمت بإدخالها للتأكد من صحتها.

اضغط على أيقونة “تقديم الطلب”.

بعد تقديمك للطلب، ستحصل على رد حول قبوله أو رفضه في فترة زمنية قصيرة.

تحقق من رسائل الهاتف والبريد الإلكتروني لمعرفة حالة طلبك.

التسجيل في برنامج سكنات عدل بصيغة PDF AADL 3

عند تفعيل منصة تسجيلات عدل 3، سيتمكن المواطنون في ولايات الجزائر من التسجيل في سكنات عدل 3 عبر تعبئة استمارة التسجيل بصيغة PDF المخصصة لـ AADL 3 وملء البيانات المطلوبة، وأهمها رقم التعريف الوطني NiN الموجود على البطاقة البيومترية أو جواز السفر أو رخصة القيادة بالإضافة الجدير بالذكر أنه سيتم رفض التسجيلات التي لم تقوم بادخال المعلومات كاملة مثل رقم الهوية الوطنية ورقم الضمان الاجتماعي، وكذلك التسجيلات التي تستخدم بطاقات قديمة وغير سارية المفعول.