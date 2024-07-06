“هسة ظهرت” .. ملفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة منصة مظلتي الرسمية 2024

تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إلى تقديم الدعم للمواطنين العراقيين الأكثر احتياجًا وذو الدخل المحدود، لذا توفر لهم برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يضمن لهم دعم شهري، فتعتبر الرعاية الاجتماعية من أهم وأفضل أنواع الدعم المقدم في الدولة، حيث توفر حياة كريمة ومستقرة للفئات الفقرة من المواطنين والمسنين والأيتام، وفيما يلي سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن تلك الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية العراق الوجبة الأخيرة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

كشفت وزارة العمل العراقية أنها تدرس بعناية جميع أنواع الطلبات المقدمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية العراقية، وبعد انتهاء المراجعة ستقوم الوزارة بنشر قائمة الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية على موقعها الرسمي، وتجدر الإشارة بأنه يمكن الاستعلام عن تلك الأسماء بالسير على النقاط التالية:

الانتقال إلى منصة مظلتي من هنا.

الضغط على قسم الرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الوجبة

ادخال كل البيانات المرادة منك بشكل صحيح.

أخيرا اضغط على زر” بحث”، وسوف يكون باستطاعتك التعرف على جميع البيانات التي تخص دعم الرعاية الاجتماعية.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية 2024

هناك كثير من الشروط اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية العراقية من ضمنها كل ما يلي: