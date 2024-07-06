تابع العرض الأول لمسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني HD

الجمهور المتابع لمسلسل صلاح الدين الايوبي الذي يعرض حاليا في تركيا صُدم منذ أسابيع بعد عرض الحلقة الثامنة والعشرون من المسلسل بإعلان القناة عن انتهاء الموسم الاول من المسلسل وعدم عرض القناة لحلقات جديدة في الفترة الحالية على أن يتم تصوير الجزء الثاني من المسلسل وبثه على القناة في اقرب وقت، مسلسل فاتح القدس صلاح الدين الايوبي بدأ عرض اولى حلقاته في شهر نوفمبر من العام الماضي واستطاع جذب المشاهدين بقصته الشيقة وأحداثه المثيرة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال موعد عرض الموسم الثاني من المسلسل والقنوات الناقلة له.

العرض الأول لمسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني

مسلسل صلاح الدين الايوبي الذي يقوم ببطولته النجم اوغور غونيش حقق نجاح كبير وغير متوقع مع بداية عرضه واستمرت نسب المشاهدة في تزايد مما دعى شركة الانتاج للعمل على اطلاق جزء ثاني منه سيعرض في شهر سبتمبر المقبل وهو الموعد الرسمي لبداية الموسم الجديد في تركيا، تدور أحداث المسلسل في اطار تاريخي درامي عن قصة حياة القائد المسلم صلاح الدين الايوبي الذي حرر مدينة القدس من أيدي الصليبيين وأصبح كابوسهم الابدي بعدما خاض ضدهم معارك عديدة ولم يتمكنوا من هزيمته في أيا منها وذلك بسبب شجاعته وروحه القتالية وذكائه وهو ما مكنه من محاربتهم بسيفه وعلمه وخططه الاستراتيجية البارعة التي لم يستطيعوا مجابهتها ابدا ليتمكن فيما بعد من تأسيس الدولة الايوبية.

مشاهدة مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني

محبي مسلسل صلاح الدين الايوبي من مختلف الدول العربية يتساءلون عن كيفية مشاهدة حلقات الجزء الثاني من المسلسل والتي ستبدأ خلال الأشهر القليلة القادمة، ومن المنتظر أن تتوافر الحلقات مترجمة على مواقع فيديو لاروزا وديلي موشن وماي سيما وغيرها.