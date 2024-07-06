رابط تحميل واتساب بلس وابرز المميزات والاضافات في الاصدار الاخير 2024

واتساب بلس هو نسخة معدلة من التطبيق الأصلي حيث انتشر بشكل كبير في الفترة الأخيرة بفضل التطورات التي يقدمها دائما لجميع المستخدمين، فهو يعمل على اضافات كثيرة تساعد المستخدم فيها الاستمتاع بتجربة المراسلة وارسال الرسائل والمكالمات بشكل مختلف وسهل وبجوده عاليه كما انه من التطبيقات التي تنال على اهتمام العديد من المستخدمين من مختلف دول العالم، لذلك سوف نعرض لكم تحميل واتساب بلس مميزاته خلال الفقرات التالية:

مميزات تطبيق واتساب بلس

واتساب بلس أحد التطبيقات التي تقدم لك اضافات كثيره بشكل مستمر لذلك فهو مفضل عند عدد كبير من الأفراد وسوف نعرض لكم عدة مميزات تتمثل فيما يلي:

التطبيق يوفر لك سمات كثيرة يمكن أن تختار منها ما يناسبك.

يمكنك ان تتحكم في اخفاء العلامة الزرقاء التي تظهر للمرسل عندما تشاهد رسائله وتستطيع اخفائها او اظهارها بحرية كامله.

يمكن أن تخفي علامة جاري تسجيل المقطع الصوتي او جاري الكتابه من خلال اعدادات الفيسبوك.

يمكنك أن تستخدم رمز قفل الواتس اب او تستخدم البصمة تستطيع ان تخفي ظهورك على تطبيق الواتس اب وتغير لون الواجهة.

بالاضافه الى انك تستطيع ارسال الرسائل الصوتية والمستندات باحجام كبيرة وتستطيع عمل مكالمات فيديو جماعية.

يمكنك تشفير الرسائل لتعزيز الخصوصية والأمان تستطيع ان ترسل مقاطع الصوت والسجلات والصور والمستندات لرؤيتها مره واحده فقط.

تحميل الواتساب بلس

الواتساب بلس من التطبيقات المجانية التي يمكن تحميلها بدون دفع اي رسوم من خلال الرابط الرسمي له باتباع عدة خطوات تتمثل فيما يلي: