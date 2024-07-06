“لم اصحابك”موعد مباراة اسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024 والقناة المجانية الناقلة وتردد قناة beIN Sports HD 1 Max

يبحث عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة اسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024، بعد أن نجحا كلاهما في مباريات دور ربع نهائي وأعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا عن موعد مباراة اسبانيا وفرنسا والتي سوف تقام في الموعد الآتي….

موعد مباراة اسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024

يفتتح ملعب أليانز أرينا أبوابه ليستضيف المباراة التي تجمع بيم فرنسا واسبانيا ضمن مباريات الدور النصف نهائي من بطولة يورو 2024، والتي من المقرر أن تقام مساء يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024، وتنطلق صافرة الحكم للمباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة اسبانيا وفرنسا

ويمكنكم متابعة أحداث مباراة اسبانيا وفرنسا في دور نصف نهائي يورو 2024، على قناة الرياضية مجاناً بدون تشفير أو تقطيع، كما تذاع المباراة أيضاً على تردد قناة beIN Sports HD 1 Max التي تعد الناقل الحصري والوحيد لمياريات يورو 2024.

تردد قناة الرياضية 2024

ويمكنكم تنزيل التردد الجديد لقناة الرياضية 2024، من خلال التردد التالي:

التردد: 10815.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة beIN Sports HD 1 Max

ويمكن متابعة مباراة فرنسا واسبانيا على قناة beIN Sports HD 1 Max، التي تعد واحدة من شبكة قنوات بي إن سبوت القطرية الناقل الحصري لمباريات يورو 2024 وعدد من البطولات العربية والعالمية، وإليكم تردد القناة …