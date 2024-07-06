“فرحي طفلك”!! نزل تردد قناة توم وجيري Tom & Jerry TV على النايل سات بجودة هائلة

قناة توم وجيري أطفال هي من أحب القنوات الفضائية لملايين الأطفال بمختلف أنحاء الدول العربية، مما حازت القناة على شهرة كبيرة بين الأطفال، عقب تقديمها لمحتوى هادف ومميز على مدار اليوم، بما يعشقها الجميع ويرغبون في معرفة التردد الجديد للقناة، والعمل على تنزيلها عبر الأقمار الصناعية المختلفة المتمثلة في النايل سات والعرب سات، وفقًا للمعلومات التي نكشفها لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها الجميع.

تردد قناة توم وجيري Tom & Jerry TV

أصبح من السهل إمكانية القيام بتنزيل التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال، والعمل على مشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل والكرتون، وذلك بإتباع البيانات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي توم وجيري يكون العرب سات.

التردد الجديد يكون 11315.

في حين أن معامل استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل الترميز الخاص بالقناة فهو 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ لقناة توم وجيري فهو 5/6.

تنزل التردد الجديد قناة توم وجيري

وعن البيانات الخاصة بتنزيل التردد الجديد لقناة توم وجيري، ومشاهدة الأفلام الطفولية والكرتونية المميزة، التي يتم عرضها لملايين الأطفال، وفقًا للأتي:-