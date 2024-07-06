المؤسس عثمان الجزء السادسSeason 6.. المؤسس عثمان الجزء السادس الحلقه 165 مترجمه على قناة الفجر الجزائرية 

على مدار خمس سنوات تم عرض مائة واربعة وستون حلقة من مسلسل المؤسس عثمان الذي حقق نجاح غير مسبوق ونسب مشاهدة مرتفعة داخل تركيا جعلته يستمر لخمس مواسم متتالية مع وجود نية لعمل موسم سادس لاستكمال القصة والاحداث المثيرة التي جذبت الملايين من كافة انحاء العالم، ويسرد المسلسل حياة عثمان الغازي مؤسس الدولة العثمانية الذي واصل مشوار والده ارطغرل بعد وفاته وورث منه الشجاعة والقوة والذكاء وبالتالي استطاع مواجهة أعدائه دون خوف وأنشأ دولة قوية يهابها الجميع، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال موعد عرض الجزء السادس من مسلسل المؤسس عثمان وكيفية مشاهدة الحلقات مترجمة.

المؤسس عثمان الجزء السادس الحلقه 165 على قناة الفجر الجزائرية

النجم التركي بوراك اوزجيفيت الذي يجسد دور عثمان الغازي في مسلسل المؤسس عثمان الذي يعرض منذ سنوات على التلفزيون التركي نجح في أداء الشخصية ببراعة وحصل على ثمانية جوائز عن هذا الدور المتميز، بدأ الموسم الاول من المسلسل برغبة عثمان بعد وفاة والده في تغيير حال قبيلته التي اصبحت تعاني من الضعف والفقر وقرر الوقوف في وجه اعدائه الذين تكالبوا عليه للقضاء على دولته والتخلص منه ولكنه يصمد أمامهم بكل قوة وشجاعة ويدخل في صراعات مع اطراف عدة أبرزهم التتار والروم والمغول ويحقق انتصارات مبهرة عليهم ليتمكن بعد فترة من تأسيس الدولة العثمانية، المسلسل الذي بدأ في عام 2019 سيستمر لموسم سادس تلبية لرغبة الجمهور واستكمالا لنجاحه الكبير في مختلف دول العالم، وسيتم عرض حلقات هذا الموسم في شهر سبتمبر من العام 2024.

المؤسس عثمان الجزء السادس

لمشاهدة حلقات الجزء السادس من مسلسل المؤسس عثمان مترجمة ستكون متاحة على مواقع عدة منها ديلي موشن واراب سيد وفيديو لاروزا وغيرهم، أو مشاهدتها فضائيا كل خميس على قناة الفجر الفضائية.