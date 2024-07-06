مترجمة للعربية! مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وعرض أولى الحلقات المليئة بالإثارة والتشويق في هذا الموعد

حصد مسلسل قيامة عثمان على جماهيرية كبيرة في مختلف الدول العربية، وأصبح من أكثر المسلسلات التركية والتاريخية مشاهدة، وذلك بعد عرض الأجزاء الخامسة الأخيرة، حتى أنه مع انتهاء الجزء الخامس فأصبح الجميع من المتابعين والمشاهدين يرغبون في مشاهدة الحلقات للجزء السادس، ويمكنك التعرف على الموعد المتوقع لعرض أولى حلقات الجزء السادس.

عرض حلقات مسلسل قيامة عثمان جزء سادس

بعد أن تم نشر بعض المنشورات المروجة حول الجزء السادس لمسلسل قيامة عثمان، فإنه من المتوقع عرض أولى حلقات الموسم السادس يوافق في شهر سبتمبر المقبل، خاصة وأن ملايين المتابعين حول العالم ينتظرون هذا الجزء ومشاهدته بفارغ الصبر، إضافة إلى كم الأحداث المليئة بالإثارة والتشويق الغير عادية، في سبيل بناء الدولة العثمانية، والقضاء على الأعداء والخونة، مع فتح القلاع والمدن التي يظلمون أهلها لتكون مسلمة بعد ذلك وتحت القيادة العثمانية.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

وبعد أن تعرفنا على الموعد المتوقع لعرض أولى حلقات الموسم السادس لمسلسل قيامة عثمان، فيمكنك التعرف على الترددات الجديدة للقنوات الناقلة لهذا العمل التاريخي، وفقًا للمعلومات التي جاءت على النحو التالي:-

قناة الفجر الجزائرية يمكنك استقبالها على تردد 12034.

في حين أن استقطاب القناة الخاصة بقناة الفجر الجزائرية يكون أفقي.

معامل الترميز للقناة ذاتها يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

وهناك العديد من القنوات الفضائية الأخرى والمواقع الإلكترونية التي تقوم بإذاعة الحلقات الجديدة من مسلسل قيامة عثمان.