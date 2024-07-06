خطوات التسجيل في منفعة عمان وما هي الشروط والأوراق المطلوبة 2024

تعمل الحكومة العمانية على تقديم الدعم المستمر لجميع الافراد الاقل دخلا واصحاب الدخل المتوسط لذلك وجهت رعايتها الى الأيتام والأرامل وهذه الفئات التي تحتاج إلى الدعم بشكل دائم لتلبية احتياجاتهم ورفع مستوى معيشتهم لذلك قدمت منفعه التي توفر لهم حياة كريمة وتدعم هذه الفئات لمواجهة التحديات الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية للبلاد، لذلك سوف نتعرف على كيفية التسجيل في منفعة عمان الأيتام والأرامل وما هي الشروط المطلوبة للحصول على الدعم.

التسجيل في منفعة الأيتام والأرامل

الحكومة في سلطنة عمان أوضحت خطوات سهلة وبسيطة للتسجيل في منفعة والحصول على الدعم، حيث يمكن التسجيل بخطوات الكترونية من خلال موقع صندوق الدعم والحماية الاجتماعية وتتمثل الخطوات في الآتي:

اضغط على موقع صندوق الحماية والدعم في سلطنة عمان.

ثم اضغط على تسجيل الدخول وإدخال البيانات المطلوبة من اسم المستخدم وكلمة المرور

وبعد ذلك اضغط على منفعة الايتام والارامل واطلع على الشروط والأحكام.

وتضغط على موافق ثم قم بملء استمارة التقديم بدقة وأدخل المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

وادخل رقم الهويه في المكان الخاص به ثم ادخل رقم حساب البنكي.

اضغط على تسجيل في النهاية.

شروط الحصول على منحة منفعة في سلطنة عمان