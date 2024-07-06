اخر تحديث واتساب الذهبي حدثه الآن واحصل على أهم المميزات تمتع بالخصوصية

واتساب الذهبي هو تطبيق مراسلة مشهور، حيث تم إطلاق نسخة معدلة من التطبيق الأصلي التي توفر العديد من المميزات يتميز بأنه مجاني للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، مما أكسبه شهرة واسعة في البلدان العربية وعلى مستوى العالم تم تطوير هذا التطبيق وتحسينه بعد التحديث الأخير لعام 2024 ليشمل العديد من الإضافات الأخرى، مما يجعله من التطبيقات المفضلة لدى الكثيرين، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

طريقة تحميل تطبيق واتس اب الذهبي

مع إطلاق الإصدار الجديد من واتس آب الذهبي وإضافة العديد من الميزات الحديثة، يمكنك تنزيله باتباع الخطوات التالية:

أولاً، نعمل على توفير اتصال إنترنت مناسب ومساحة تخزين كافية.

يتم الدخول إلى المتصفح في الهاتف.

ثم اضغط على شريط البحث الموجود في أعلى الشاشة.

يتم كتابة اسم التطبيق في هذا المكان.

حدد الخيار الأول من بين المواقع التي ظهرت أمامك.

التأكد من أن الرابط يحتوي على الموقع الأصلي الذي يبدأ بـ http.

انقر على خيار التحميل أو التنزيل الموجود في الجزء السفلي من الصفحة على الموقع.

الانتظار حتى ينتهي التحميل ومن ثم الضغط على خيار الفتح.

النقر على خيار تثبيت.

مزايا تطبيق واتس اب الذهبي

الميزات الجديدة في الإصدار الأحدث من واتس اب الذهبي هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع الطلب بشكل كبير على تحميل التطبيق، ومن هذه الميزات: