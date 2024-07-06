الاردب وصل كام.. سعر الأرز الشعير اليوم السبت 6 يوليو 2024 في الأسواق بداية التعاملات

سعر الأرز الشعير اليوم السبت 6 يوليو 2024 ضمن عمليات البحث الرائجة على جوجل منذ فترة طويلة، ويعتبر هذا البحث يأتي بالتزامن مع اقتراب موعد الزراعة واستعداد التجار للتعاقد مع المزارعين للحصول على أكبر كمية من الأرز الشعير، حيث يخشى الجميع أن ترتفع أسعار السلع في الأسواق بسبب زيادة البنزين، وهل ما فعلته الدولة من قرار تغيير الحكومة يأتي ضمن خطة الاستقرار وحالة التحسين الاقتصادي،

ومن المؤكد أن وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد يبدأ استعدادات في شن حملات تفقدية للأسواق ودراسة بعض الأمور المهمة التي تجعل الأسعار مستقرة لكي لا يقوم بعض التجار في الأسواق المحلية بأي تلاعب أو غش للمستهلك، ترقبوا معنا وسوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل حول سعر الأرز الشعير اليوم السبت 6 يوليو 2024.

سعر الأرز الشعير اليوم السبت 6 يوليو 2024

هناك حالة من الاستقرار في أسعار السلع المختلفة والتي تشمل الأرز الشعير والأرز الأبيض والتي تأتي اليوم على النحو التالي:.

سعر طن الأرز الشعير الحبة العريضة 15,800 جنيه.

ووصل سعر طن الأرز الشعير الحبة الرفيعة في الأسواق المحلية نحو 14,800 جنيه للطن.

ويأتي سعر طن الأرز الأبيض الحبة العريضة 24,600 جنيه

سعر طن الأرز الأبيض الحبة الرفيعة 22,600 جنيه

معدل زراعة الأرز في مصر 2024-2025

توفر وزارة التموين كميات مناسبة من الأرز على البطاقات التموينية داخل المجمعات الاستهلاكية، مما تبذل وزارة الزراعة أقصى جهد لزراعة ما يكفي من الأرز سنوياً ويصل حجم الإنتاج نحو 724 ألف فدان على مستوى تسعة محافظات، ومن الجدير بالذكر أن الدولة تتكاتف من أجل ضبط التسعيرة ورفع العبء عن المواطن، كما كشفت بعض التصريحات أن عام 2023-2024 كانت نسبة الزراعة للأرز 7 مليون مقارنة بموسم الزراعة 2022-2023 كانت النسبة 6.3 مليون طن، ومن المؤكد أن العام الجاري 2024-2025 ترتفع وتصل نحو 7.5 مليون طن أرز شعير، وسوف يتم الحصاد بدايةً من شهر أغسطس المقبل 2024.