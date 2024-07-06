مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165 مترجمه عبر Al fagr Algeria TV 

في العام 2014 بدأ عرض المسلسل التركي قيامة ارطغرل من بطولة النجم انجين التان دوزياتان وحقق المسلسل نجاح كبير وترجمت حلقاته للغات متعددة وشاهده ما يقرب من ثلاثة مليار شخص حول العالم، وبسبب هذا النجاح استمر المسلسل لخمس مواسم متتالية وبعد نهايته بعدة أشهر وتحديدا في نوفمبر من العام 2019 عرضت الحلقة الاولى من مسلسل المؤسس عثمان الذي يعد استكمالا لقصة ارطغرل فعثمان الغازي هو الابن الثالث والاصغر لأرطغرل والذي قرر استكمال مشوار والده بعد وفاته ومواصلة انتصاراته، وبعد نهاية الموسم الخامس من مسلسل المؤسس عثمان قررت القناة اطلاق موسم سادس من المسلسل يبدأ قريبا، وسنوضح لكم اليوم في هذا المقال موعد عرض الجزء السادس من المؤسس عثمان.

مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165 مترجمه

عثمان بن ارطغرل واحد من أهم الشخصيات في التاريخ الاسلامي فهو مؤسس الدولة العثمانية التي حققت فتوحات عظيمة وحكمت بلاد عديدة واستمرت لستمائة عام، وقد تولى عثمان حكم قبيلة قايي بعد وفاة والده وقرر النهوض بالدولة من حالة الضعف والهوان التي وصلت اليها وأثناء محاولة الوصول لهدفه سيخوض العديد من المعارك والحروب ضد الصليبيين والتتار والروم والمغول وسينجح في التغلب على اعدائه بقوته وشجاعته المعهودة، وبعد عرض الحلقة المائة واربعة وستون من المسلسل اعلنت قناة atv عن نهاية الموسم الخامس من المسلسل وقرار شركة الانتاج ببدء تصوير موسم سادس منه في أقرب وقت، ومن المقرر ان تعرض اولى حلقات الجزء السادس من مسلسل المؤسس عثمان في شهر سبتمبر القادم.

مشاهدة الموسم السادس المؤسس عثمان

مسلسل المؤسس عثمان الذي يتابعه الملايين من داخل تركيا ومن كافة أرجاء الوطن العربي، يمكن للجمهور العربي مشاهدة حلقاته مترجمة على مواقع ديلي موشن وفيديو لاروزا وكذلك عبر شاشة قناة الفجر الفضائية الجزائرية.