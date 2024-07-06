لو معاك 200 ألف هتاخد عليهم 4500 جنيه شهريًا وانت في بيتك!!.. ايه التفاصيل بسرعة

يرغب العديد من المواطنين، في الحفاظ على أموالهم واستثمارها في العديد من المجالات المختلفة التي من بينها إما شراء وحدات سكنية أو مشغولات ذهبية، بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار في الشهادات البنكية، التي يتم طرحها من قبل البنوك العاملة في الدولة، ومن أبرزها البنك الأهلي، التي يتم إطلاقها أمام جميع العملاء الراغبين في شراء مثل هذه الشهادات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

استثمار 200 ألف جنيه في البنك الأهلي

أصبح من السهل إمكانية شراء شهادات بنكية لجميع العملاء الراغبين بالحصول عليها ومن أشهر هذه الشهادات هو طرح شهادة بلاتينية سنوية يصل الحد الأدنى لشراءها إلى 1000 جنيه ومدة الشهادة تكون لمدة عام بنسبة تصل 23.5% بعائد شهرين على أن يتم طرح شهادة 27% وهو أنه في حالة شراء شهادة بقيمة 200 ألف جنيه من الشهادة الثانية، فإن العائد السنوي يكون 54 ألف جنيه، وعند تقسيمه على الأشهر يكون بنحو 4500 جنيه، بحيث يتحصل عليها جميع العملاء في البنك.

خطوات شراء شهادات البنك الأهلي

هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها في حالة إذا رغبت بشراء شهادة من داخل البنك الأهلي، خاصة وإذا كنت عميل في البنك وفقًا للأتي:-