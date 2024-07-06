في بيان رسمي لنادي مودرن سبورت.. أعلن منذ قليل وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت وتفاصيل ما حدث له في ساعاته الاخيرة

أعلن نادي مودرن سبورت المصري في بيان رسمي له عن وفاة اللاعب احمد رفعت عن عمر 31 عام لاعب فريق مودرن سبورت، حيث أنها كانت بمثابة صدمة تعرض لها مشجعي فريق مودرن سبورت وأيضا الشارع المصري، حيث أن اللاعب قد تعرض إلى أزمة قلبية جديدة مماثلة للأزمة التي تعرض لها في الماضي أثناء لعبه لمباراة لفريقة أمام الاتحاد السكندري، وسوف نقوم بعرض التفاصيل.

وفاة اللاعب احمد رفعت

كان اللاعب احمد رفعت لاعب فريق نادي مودرن سبورت قد تعرض في الفترة الماضية لأزمة صحية، حيث عاني من توقف مفاجئ في عضلة القلب، الأمر الذي ادي إلى دخوله العناية المركزة، وقد قام بتلقي العلاج وتحسنت حالته الصحية، وبعد أن تماثل للشفاء قام بمغادرة المستشفى، بالإضافة إلى ظهوره مع الاعلامي ابراهيم فائق وقام بالتحدث عن أزمته الصحية، وما قد مر به خلال هذه الفترة.

بيان نادي مودرن سبورت

ببالغ الحزن والاسى والرضا بقضاء الله وقدرة قام نادي مودرن سبورت بنشر بيان من خلال صفحته الرسمية على فيس بوك ينعي فيه اللاعب ويقدم العزاء لأسرة وجماهير نادي مودرن سبورت، والذي قام منذ قليل بإعلان وفاة اللاعب إثر تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، وعلى إثرها تم نقلة إلى المستشفى، وقد تدهورت حالته الصحية، وتم وفاة اللاعب.

تأثر اللاعب بالإصابة الأولي

أثناء لعب مباراة نادي مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري الممتاز في 11 من شهر مارس السابق 2024، سقطت اللاعب احمد رفعت مغشيا علية، حيث أنه قد تعرض لأزمة قلبية مفاجئة وتم نقلة إلى المستشفى، حيث ظل بها مدة تحت الرعاية الدقيقة، وذلك لمتابعة حالة الصحية، وقد قام جماهير نادي مودرن سبورت والشارع المصري بالدعاء له.