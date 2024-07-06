سعر الدولار يُفاجئ الجميع والدينا العراقي يتفوق.. أسعار العملة الخضراء اليوم السبت

شهد سعر الدولار مقابل الدينار حالة من الإستقرار الملحوظ مع بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 6 من شهر يوليو 2024، فضلاً عن أن ذلك جاء بعد عدة إضطرابات شهدتها العملة المحلية الدينار العراقي في الأيام الماضية، مما أثرت على الحياة المعيشية لدى ملايين المواطنين، وعليه فيمكنك التعرف على أخر تحديث لأسعار الدولار مقابل الدينار، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الدولار مقابل الدينار في العراق

وفقًا لأخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في العديد من البورصات المحلية داخل الدولة العراقية، ونظرًا لمتابعة الشركات والمؤسسات والأفراد لمعرفة تحركات العملة الأجنبية ومدى تأثيرها على السوق المحلي، وجاء سعر العملة الأجنبية أمام الدينار وفقًا لما يلي:-

وصل سعر الدولار الواحد مقابل الدينار إلى 1320 دينار عراقي.

في حين أن سعر الـ 100 دولار مقابل الدينار بلغ ١٣١٬٠٠٠٫٠٠ دينار عراقي.

فضلاً عن أن سعر الـ 500 دولار الأمريكي سجل الـ 65.5.000.00 دينار.

وتختلف أسعار العملات الأجنبية من بورصة إلى أخرى.

أسعار العملات الأجنبية في العراق

أما عن أسعار العملات الأجنبية داخل الدولة العراقية مقابل الدينار العراقي، وفقًا لأخر تحديث للأسعار في البورصات العاملة بالدولة، كما يلي:-