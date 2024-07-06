بعد تدهور حالته الصحية … تعرف على سبب وفاة اللاعب أحمد رفعت

نشرت الصفحة الرسمية لنادي مودرن سبورت خبر وفاة اللاعب أحمد رفعت، بعد تدهور حالته الصحية اثر الأزمة الصحية التي تعرض لها في الملعب يوم 11 مارس 2024، وتم نقله إلى المستشفى ليتلقى العلاج اللازم.

وفاة اللاعب أحمد رفعت

لاقى خبر وفاة اللاعب أحمد رفعت اهتمام وحزن شديد من قبل جماهير كرة القدم ونعى نادي مودرن سبورت لاعبه وكتب على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي في بوك :

بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون.

كما نشر الدكتور “أشرف صبحي” الذي يشغل منصب وزير الشباب والرياضة نعي للاعب أحمد رفعت وتقدم بخالص التعازي لأسرة اللاعب وكتب

“كان أحمد رفعت مثالًا يحتذى به في دماثة الخلق، خالص العزاء لأسرة اللاعب وأسرة الرياضة المصرية بالكامل”.

سبب وفاة اللاعب أحمد رفعت

حيث تعرض اللاعب أحمد رفعت لحالة من التعب الشديد خلال تواجده في الملعب في مباراة لبطولة الدوري المصري، وعلى الفور تم نقل اللاعب إلى المستشف وتم وضعه في العناية المركزة نظراً لصعوبة حالته الصحية، في عضلة القلب ووظائف الكلى

وخلال الايام الماضية بدأت الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت أن تتحسن، وتم خروجه من المستشفى وبدأ أن يتعافى ويخرج ويقابل أصدقائه إلا أن أسرة اللاعب نشرت خبر وفاته صباح اليوم الموافق السبت 7 يوليو عن عمر يناهز 31 عام ، داعين المولى أن يتغمد الفقيد برحمته ويرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.