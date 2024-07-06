الموعد الرسمي.. نتائج البكالوريا الجزائر 2024 برقم التسجيل عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

حالة من الترقب والانتظار للكشف عن نتائج البكالوريا الجزائر 2024 التي تعد واحدة من الأمور المهمة للطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الفترة، كما أن البحث عن النتائج في الجزائر لن يتوقف لحظة واحدة، حيث استقبلت وزارة التربية والتعليم الجزائرية عدد كبير من الطلاب، وقد ارتفعت نسب الحضور عن العام الماضي نحوة 10%، وهذا الانضباط والالتزام يعود لتحسن الأوضاع الوقائية،

ولذلك تم وضع قواعد أمنية مشددة لضمان استقرار اللجان وعدم حدوث أي تلاعب أو غش بين الطلاب، وفقاً لما صرحت به وزارة التربية والتعليم الجزائرية أن عدد الطلاب الذين قاموا بأداء امتحانات البكالوريا في الدور الأول نحو 862 ألف طالب وطالبة من جميع الولايات الجزائرية، وخلال هذه الفترة تتم أعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل مستقر للغاية، ترقبوا معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل عن نتائج البكالوريا الجزائر 2024.

نتائج البكالوريا الجزائر 2024

بشكل رسمي ومؤكد أن نتائج البكالوريا الجزائر يتم اعتمادها يوم 20 من يوليو الجاري 2024، وهذا سوف يتم بعد الانتهاء التام من عملية التصحيح ورصد الدرجات، وأن عملية التصحيح تحتاج إلى وقت كافي لضمان عدم وقوع أي أخطاء في الدرجات، وهذا ما تحرص عليه وزارة التربية والتعليم، وخاصةً بأن البكالوريا مرحلة أساسية تؤهل الطالب للمرحلة الجامعية وتحدد مستقبل الطلاب جميعاً، ومن المقرر أن يتم الكشف عن النتائج في مقر الديوان الوطني ويتم عرض المؤتمر في بث مباشر عبر القنوات الجزائرية الرسمية الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك.

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر

عند اتباع عدة خطوات بسيطة لا تستغرق من الوقت سوى ثواني معدودة تحصلون على نتائج البكالوريا الجزائر وهي:.