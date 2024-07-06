تحميل اسماء مستحقي الاسكان العسكري الاردني pdf عبر مديرية الإسكان العسكري

يعد قرض الإسكان العسكري أحد أهم القروض التي تقدمها مديرية الإسكان العسكري في الأردن في الفترة الأخيرة، حيث يسهم بشكل كبير في توفير مسكن متكامل الخدمات للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة للمجتمع الأردني من خلال الدعم المقدم من مديرية الإسكان العسكري وقد أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بالتعاون مع مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، عن قائمة من الضباط وضباط الصف والأفراد الذين يستحقون الحصول على قرض الإسكان العسكري ويمكن التعرف على هذه القائمة عبر زيارة رابط منصة القوات المسلحة الأردنية.

الاستعلام عن أسماء مستحقي قرض الاسكان

يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على قرض السكن العسكري التحقق من أسماء مستحقي قرض الاسكانأسماء مستحقي قرض الاسكان عبر الإنترنت من خلال الرابط التالي:

الوصول إلى الموقع الرسمي لمديرية الإسكان والأشغال العسكرية.

اختيار خيار خدمة الاستعلام عن قرض.

إدخال رقم الهوية والرقم العسكري للمتقدم.

تعبئة كل البيانات الشخصية في الخانات المخصصة لها.

النقر على زر بحث.

سيتم عرض جميع التفاصيل المرتبطة بالطلب المقدم وحالته، بما في ذلك تفاصيل الرواتب والمبالغ المستحقة للسكن.

يمكن تحميل ملف أسماء المستفيدين من قرض الإسكان العسكري بتنسيق

شروط قرض الاسكان العسكري

وضعت وزارة الإسكان والإشغال العسكري مجموعة من المعايير والشروط التي يجب توافرها لقبول المتقدمين للحصول على القرض السكني المخصص لأعضاء القوات المسلحة الأردنية، وتتضمن هذه الشروط ما يلي: