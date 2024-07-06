حصري WhatsApp Gold بدون حظر⭐⭐ طريقة تحميل واتساب الذهبي الجديد والمذهل مع النسخة الجديدة!!.. أفضل من العادي

واتساب الذهبي WhatsApp Gold هي نسخة معدلة من الواتساب العادي أو الرسمي، وتم إطلاق الإصدار من قبل بعض المطورين مثله مثل باقي التطبيقات المعدلة، ليبحث عنه ملايين المستخدمين، نظرًا لإمتلاكه بعض المميزات والإضافات الجديدة التي من الممكن لم تتوفر في العادي، وعليه سنوضح لكم بعض هذه الإضافات وطريقة القيام بتحميل التطبيق عبر أجهزة الأندرويد والأيفون، في إطار أن يتعرف عليها الجميع.

مزايا واتساب الذهبي WhatsApp Gold

هناك مجموعة هامة من المميزات التي يمكنك التعرف عليها عند القيام بتحميل واتساب الذهبي WhatsApp Gold ومن بينها الأتي:-

واتساب الذهبي هو ضد الحظر مما يُشير ذلك إلى استخدامه بأمان دون أي مشكلة أو عقبة تواجههك.

كذلك إمكانية تحميل استوريهات وملفات طويلة ومحملة دون أي مشكلة.

مكافحة حذف الأستوري أو الرسالة التي تُرسل إلى المستخدمين.

المساهمة في حماة الدردشات السرية التي تُتيح لك قفل المحادثات بكل سرية.

العمل على تعطيل التشغيل التلقائي للحالة ذاتها للمستخدم.

خطوات تحميل واتساب الذهبي

وجاءت أبرز خطوات القيام بتحميل واتساب الذهبي WhatsApp Gold للحصول على كل هذه المميزات والإضافات الجديدة، وفقًا لما يلي:-