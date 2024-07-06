رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2024 بالإسم عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy

يترقب عدد كبير من الطلاب ظهور نتائج البكالوريا سوريا 2024، والتي تعد من أهم المراحل التعليمية والتي يسعى فيها الطلاب على حصد أعلى الدرجات ليتمكنوا من الالتحاق بالجامعة، ونتيجة الطالب هي التي تتحكم في تحديد القسم ويشعر الطلاب بحالة من القلق الشديد بعد أن أعلنت وزارة التعليم السورية عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة، في جميع المدارس على مستوى الجمهورية،ـ ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 ….

موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا سوريا 2024

أعلنت وزارة التربية السورية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2024، تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور، وتجنب الإزدحام والتكدس داخل اللجان، حيث أنهى الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي يوم 13 يونيو الماضي، وعلى الفور أعلنت وزارة التربية السورية البدء في أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات حتى يتم الإعلان عن نتائج البكالوريا في الموعد المحدد دون تأخير وحتى يطمأن الطلاب على نتائجهم وإنهاء حالة القلق والتوتر التي بدأت تظهر عليهم بعد الإنتهاء من الامتحانات، وأكدت الوزارة إلى أن النتائج سوف تكون متاحة أمام الطلاب خلال الساعات الأولى من صباح صباح يوم الأحد الموافق 7 يوليو/ تموز 2024 وإليكم الخطوات .

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2024

ويمكن للطلاب أو أولياء الأمور الإستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2024، من خلال إتباع الخطوات الآتية: