pdf كشوفات .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة اخر دفعة

يبحث العديد من المواطنين في العراق هن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية اخر وجبة حيث تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق إلى تقديم الدعم والمساعدة للأفراد والجماعات المحتاجة، حيث تعتبر بمثابة منصة رائدة لتبادل الأفكار والتجارب في مجال تقديم الرعاية والدعم الاجتماعي كما تعد الرعاية الاجتماعية من أهم وأفضل أنواع الدعم المقدمة في البلاد، إذ توفر حياة كريمة ومستقرة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً مثل الفقراء والمحتاجين وكبار السن والأيتام من خلال مقالنا هذا سنذكر طريقة استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة كما سنذكر أهم شروط الاستحقاق.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكن استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بكل سهولة من خلال اتباع الآتي

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي الإلكترونية.

بعد ذلك، يتم تسجيل دخول إلى المنصة باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بك.

من ثم يتم النقر على زر الخدمات الاجتماعية لعام 2024.

ثم بعد ذلك أدخل اسم المحافظة العراقية التي يتبع لها المواطن.

ثم اختر الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

ثم قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في الموقع بدقة والتحقق من صحتها.

ثم اضغط على زر البحث وستظهر لك جميع تفاصيل الوجبة السابعة على الشاشة.

ويمكنك تحميل الكشوفات بالضغط على زر التحميل.

المستندات المطلوبة للتقديم في دعم الرعاية الاجتماعية

يجب توافر بعض المستندات المطلوبة للتقديم في دعم الرعاية الاجتماعية