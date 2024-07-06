اتفرج بدون تشفير.. تردد قناة الرياضية المفتوحة 2024 مباريات يورو الربع النهائي

زاد بحث عشاق الساحرة المستديرة حول تردد قناة الرياضية المفتوحة 2024 التي تقوم بنقل تصفيات اليورو الربع النهائي التي يشارك فيها عدد كبير من الفرق الأوروبية، تعد قناة الرياضية من احدث القنوات على نايل سات، أعلنت الرياضية منذ ساعات قليلة عن امتلاكها لحقوق البث الحي المباريات لمباريات اليورو،

الرياضية هي قناة مجانية مفتوحة تعمل بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة، ولديها إمكانيات عالية جعلتها تنقل أهم البطولات الأوروبية التي يهتم الكثير بمتابعتها، وخاصةً بأن القنوات التابعة لشبكة بي ان مشفرة وتحتاج إلى رسوم إشتراك شهري، اسم قناة الرياضية يتصدر محركات البحث بقوة، خلال التقرير التالي عبر موقعنا البديل نقدم لحضراتكم تردد قناة الرياضية المفتوحة 2024 وأهم المباريات التي تنقلها اليوم السبت 6 يوليو.

تردد قناة الرياضية المفتوحة 2024

تنقل قناة الرياضية مباراتين اليوم لأ÷م الفرق الفرق الأوروبية في تصفيات الربع النهائي من اليورو موسم 2024، ولذلك عليكم سرعة ضبط إِشارة القناة على الجهاز للاستمتاع بأجواء المباريات والمنافسة القوية بين الفرق للوصول إلى نهائي اليورو، وسوف تأتي رموز القناة على النحو التالي:.

القمر الصناعي نايل سات التردد 10815 معدل الترميز 27500. الاستقطاب أفقي الجودة hd

مباريات اليورو اليوم السبت 6 يوليو 2024

تنقل قناة الرياضية الجديدة اليوم السبت 6 يوليو مباراة كلا الفريقين انجلترا وسويسرا في منافسات الربع النهائي من اليورو 2024، ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 7 مساءً، وتقام مباراة الفريقين على أرضية ملعب دوسلدورف أرينا.

وهناك منافسة أخرى بين كلا الفريقين هولندا وتركيا ضمن منافسات اليورو الربع النهائي، والتي ستقام على أرضية الملعب الأولمبي برلين بتركيا و يتم نقل المباراة عبر قناة الرياضية المفتوحة بجانب قنوات بي ان ويتم إذاعة البث الساعة 10 مساءً.