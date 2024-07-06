ارتفاع جديد للذهب.. كم سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21 وطرقة حساب الجرام بالمصنعية

في تطور مهم في سوق المجوهرات، ارتفع سعر غرام الذهب في الأردن اليوم السبت بمقدار 60 قرشا، وذلك وفقاً للإعلان الصادر عن نقابة أصحاب محلات الحلي والمجوهرات، تأتي هذه الزيادة في سعر الذهب بعد فترة من الاستقرار، حيث يعد الذهب من الموارد المهمة التي يحتفظ بها الأفراد كاستثمار آمن وقيمة مخزنة، وتعكس هذه الزيادة في السعر التقلبات التي تشهدها أسواق الذهب عالمياً، والتي تعود بالنفع على بعض المستثمرين وتشكل تحدياً لآخرين.

سعر الذهب اليوم في الأردن اليوم

يلاحظ ارتفاع أسعار الذهب بشكل عام، حيث يصل سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 54.51 دينار أردني (JOD)، و76.90 دولار أمريكي (USD)، تأتي هذه التسعيرات في سياق ارتفاع عالمي في أسعار الذهب بسبب العوامل الاقتصادية والسياسية المتغيرة، تظهر الأسعار بالدينار الأردني والدولار الأمريكي اليوم 6 يوليو 2024، على النحو التالي:

عيار الذهب JOD دينار أردني دولار USD غرام الذهب عيار 24 54.51 JOD 76.90 $ غرام الذهب عيار 23 52.24 JOD 73.69 $ غرام الذهب عيار 22 49.96 JOD 70.49 $ غرام الذهب عيار 21 47.69 JOD 67.29 $ غرام الذهب عيار 18 40.88 JOD 57.67 $ غرام الذهب عيار 16 36.34 JOD 51.27 $ غرام الذهب عيار 14 31.80 JOD 44.86 $ غرام الذهب عيار 12 27.25 JOD 38.45 $ غرام الذهب عيار 10 22.71 JOD 32.04 $ غرام الذهب عيار 9 20.44 JOD 28.84 $ غرام الذهب عيار 8 18.17 JOD 25.63 $ غرام الذهب عيار 6 13.63 JOD 19.22 $

بكام سبائك الذهب اليوم في الأردن

في الأردن اليوم، تم الكشف عن أسعار سبائك الذهب التي تختلف بحسب الوزن، حيث جاءت كالتالي: