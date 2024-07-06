ارتفاع جديد للذهب.. كم سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21 وطرقة حساب الجرام بالمصنعية

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
ارتفاع جديد للذهب.. كم سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21 وطرقة حساب الجرام بالمصنعية
سعر الذهب اليوم في الأردن اليوم

في تطور مهم في سوق المجوهرات، ارتفع سعر غرام الذهب في الأردن اليوم السبت بمقدار 60 قرشا، وذلك وفقاً للإعلان الصادر عن نقابة أصحاب محلات الحلي والمجوهرات، تأتي هذه الزيادة في سعر الذهب بعد فترة من الاستقرار، حيث يعد الذهب من الموارد المهمة التي يحتفظ بها الأفراد كاستثمار آمن وقيمة مخزنة، وتعكس هذه الزيادة في السعر التقلبات التي تشهدها أسواق الذهب عالمياً، والتي تعود بالنفع على بعض المستثمرين وتشكل تحدياً لآخرين.

سعر الذهب اليوم في الأردن اليوم

يلاحظ ارتفاع أسعار الذهب بشكل عام، حيث يصل سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 54.51 دينار أردني (JOD)، و76.90 دولار أمريكي (USD)، تأتي هذه التسعيرات في سياق ارتفاع عالمي في أسعار الذهب بسبب العوامل الاقتصادية والسياسية المتغيرة، تظهر الأسعار بالدينار الأردني والدولار الأمريكي اليوم 6 يوليو 2024، على النحو التالي:

عيار الذهبJOD دينار أردنيدولار USD
غرام الذهب عيار 2454.51 JOD76.90 $
غرام الذهب عيار 2352.24 JOD73.69 $
غرام الذهب عيار 2249.96 JOD70.49 $
غرام الذهب عيار 2147.69 JOD67.29 $
غرام الذهب عيار 1840.88 JOD57.67 $
غرام الذهب عيار 1636.34 JOD51.27 $
غرام الذهب عيار 1431.80 JOD44.86 $
غرام الذهب عيار 1227.25 JOD38.45 $
غرام الذهب عيار 1022.71 JOD32.04 $
غرام الذهب عيار 920.44 JOD28.84 $
غرام الذهب عيار 818.17 JOD25.63 $
غرام الذهب عيار 613.63 JOD19.22 $

بكام سبائك الذهب اليوم في الأردن

في الأردن اليوم، تم الكشف عن أسعار سبائك الذهب التي تختلف بحسب الوزن، حيث جاءت كالتالي:

الوزنالسعر
نصف جرام27.25 دينار أردني
1 جرام54.51 دينار أردني
2 جرام109.01 دينار أردني
2.5 جرام136.27 دينار أردني
5 جرام272.53 دينار أردني
10 جرام545.06 دينار أردني
20 جرام1,090.12 دينار أردني
31.5 جرام1,695.14 دينار أردني
40 جرام2,180.24 دينار أردني
50 جرام2,725.31 دينار أردني
100 جرام5,450.61 دينار أردن

إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
وصفات طبيعية لعلاج السواد تحت العين بدون أدوية
إنضم لقناتنا على واتساب