رسميًا.. تسجيل سكنات عدل 3 حتى أخر اليوم.. ألحق سجل وخدلك وحدة

مازالت عمليات التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 داخل مختلف ولايات الجزائر مستمر حتى الآن، فضلاً عن أن وزارة السكن والعمران قامت بفتح باب استقبال الطلبات على مدار يومين، بحيث يتمكن الجميع من التقديم في هذا البرنامج، والحصول على الوحدات السكنية الملائمة أمام جميع المتقدمين في الجزائر، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية التسجيل في سكنات عدل بالجزائر

أما عن الخطوات الهامة لكي يتم القبول في سكنات عدل 3 داخل مختلف ولايات الجزائر، والحصول على الدعم والوحدات السكنية الملائمة أمام كافة المتقدمين، وفقًا لما يلي:-

أن تتوجه إلى موقع وكالة عدل الإلكترونية.

ثم تسجل الدخول إلى الصفحة التالية من الوكالة.

مع اختيار البرنامج التي ترغب في التقديم به.

القيام بتدوين المعلومات الكاملة والخاصة بالمواطن المتقدم.

مع النقر مباشرة على زر “تقديم” أو “إرسال”.

ليتم استقبال جميع الطلبات من قبل الجهة المعنية في دولة الجزائر.

شروط القبول في سكنات عدل 3 الجزائر

وعن الشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمين الراغبين بالحصول على الوحدات السكنية ضمن برنامج سكنات عدل 3 في ولايات الجزائر، ما يأتي:-