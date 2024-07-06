“موبايل حكااااية”.. هاتف Xiaomi Poco c65 الاقتصادي بمواصفات رائعة ومعالج قوي Helio G85 الافضل في الفئة السعرية

قامت شركة شاومي الصينية بالإعلان عن هاتفها الجديد Xiaomi Poco c65 والذي ينضم إلى سلسة بوكو، حيث يأتي الهاتف بمواصفات متطورة، مما يجعله الاختيار الأمثل بين منافسيها من فئة هذه الهواتف، حيث يأتي بشاشة كبيرة 6.74 بوصة، بالإضافة إلى معالج قوي، وبطارية تعمل لفترة طويلة، وسوف نقوم بتوضيح التفاصيل.

مواصفات هاتف Xiaomi Poco c65

يأتي الهاتف بمواصفات متطورة، مما تجعله الافضل في هذه الفئة بين منافسيه، وسوف نقوم بعرض هذه المواصفات، وهي كما يلي.

يدعم الهاتف وجود شريحتين اتصال من نوع nano sim.

كما أن ابعاد الهاتف 8.1×78×168 ملم.

ووزن الهاتف 192 جرام.

يدعم الهاتف وجود شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

بالإضافة إلى أن الشاشة من نوع LCD.

تأتي بمقياس 6.74 بوصة.

دقة الشاشة 720×1600.

مساحة التخزين ذاكرة صلبة 128 جيجا مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت، ذاكرة صلبة 256 جيجا مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت.

كما يدعم إضافة كارت ميموري.

سعة البطارية 5000 مللي امبير.

مع وجود شاحن سريع بقوة 18 واط.

الكاميرا الامامية تأتي بدقة 8 جيجا بيكسل.

الكاميرا الخلفية كاميرا ثلاثية الأبعاد تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل، والكاميرا الثانية تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل، اما الثالثة فتأتي بدقة 0.08 ميجا بيكسل.

يدعم تصوير فيديو بدقة 1080 بيكسل.

نظام التشغيل أندرويد 13.

كما يأتي بمعالج من شركة ميدياتك، بتكنولوجيا 12 نانو.

يتوفر الهاتف باللون الاسود والازرق والبنفسجي.

منفذ السماعات يدعم وجود منفذ سماعات 3.5ملم.

البلوتوث يدعم الهاتف البلوتوث بإصدار 5.3.

سعر هاتف Xiaomi Poco c65

يختلف سعر هاتف Xiaomi Poco c65 باختلاف الدولة واختلاف نسخته.