غدا أجازة رسمية؟.. عطلة رسمية يوم الأحد 2024 بسبب تلك المناسبة “تعرف عليها“

يوجد الكثير من الأخبار حول وجود عطلة رسمية يوم الأحد 2024 وبناء عليه سوف يتم منح جميع القطاعات الحكومية عطلة من الدوام مما جعل الجميع يتساءل حول حقيقة تلك الأخبار لهذا قام مجلس الوزراء العراقي بالتوضيح والرد على هذه الأخبار وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

عطلة رسمية يوم الأحد 2024

وفقا لما نقله رئيس مجلس الوزراء العراقي بعد التساؤلات العديدة من قبل المواطنين أن يوم الأحد هو إجازة رسمية في عموم العراق وسوف يترتب على هذا تعطيل الدوام في كافة المؤسسات وهذا وفقا لقانون العطلات رقم 12 لعام 2024 أحكام المادة 1 أولا ب.

قائمة العطلات الرسمية بالعراق

سوف نوضح لكم فيما هو آت قائمة العطلات الرسمية على مدار العام في العراق وهي: