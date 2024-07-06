يا فرحتكم بالمجانًا.. طريقة تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2024

قامت وزارة التجارة في دولة الكويت، بفتح باب تسجيل المواليد ضمن بطاقات التموين للإستفادة من الدعم المجاني المقدم من الحكومة الكويتية، حتى أنه أصبح بإمكان جميع الأباء أو أولياء الأمور تسجيل أبناءهم في بطاقات التموين بكل سهولة إلكترونيًا، دون الذهاب إلى أي مكان أو مقر، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة تسجيل المواليد في بطاقة التموين

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التسجيل في بطاقات التموين داخل دولة الكويت، والحصول على السلع المجانية التي يتم طرحها من قبل الحكومة الكويتية، بإتباع الأتي:-

في البداية يتم الانتقال موقع وزارة التجارة.

ثم يتم إنشاء حساب جديد عبر موقع الوزارة.

مع اختيار خدمات إدارة التموين.

يتم العمل على اختيار “إضافة مولود جديد”.

بعدها يمكنك كتابة كافة المعلومات المعنية بطلب القبول في بطاقات التموين.

إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في سكنات عدل.

التأكد من جميع البيانات والوثائق التي قمت بإدخالها في الخانات الخاصة بذلك.

ليتم النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط القبول في بطاقة التموين للمواليد الجدد؟

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمين الراغبين بالتسجيل في بطاقات التموين لجميع المواليد الجدد داخل مختلف محافظات الكويت، بإتباع التي:-