القرار النهائي.. تعرف على نسبة زيادة رواتب التقاعد بالجزائر والموعد النهائي لها

يهتم الكثير من المواطنين بالتعرف على الموعد المحدد لصرف الزيادة الخاصة برواتب المتقاعدين في دولة الجزائر لعام 2024م، حيث انتشرت الكثير من الأخبار في الفترات الأخيرة والتي توضح زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر لتقوم الحكومة الجزائرية بتوضيح مدى صحة ذلك الأمر، وخلال ذلك المقال سنوضح لكم حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في دولة الجزائر ومميزات رواتب المتقاعدين.

زيادة رواتب التقاعد بالجزائر

صرح الصندوق الوطني للتقاعد في دولة الجزائر عن سعيه الدائم إلى تطوير مستوى معيشة المتقاعدين، وذلك من خلال فرض بعض الزيادات بدءاً من شهر مايو لسنة 2024م، وهذه الزيادات تكون كل سنة.

وتعكس اهتمام الحكومة الجزائرية بالأشخاص المتقاعدين، حيث تم رفع مبلغ المعاشات بنسبة 5% لجميع الحاصلين على الرواتب التي تقل عن 20,000 دينار، أما بالنسبة لمن يحصلون على رواتب تتعدى 20,000 دينار جزائري، فسوف تزداد رواتب تقاعد بنسبة 4%.

و بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح رواتبهم ما بين 50,000 دينار جزائري حتى 80,000 دينار جزائري، فسوف يتم فرض زيادة بنسبة 2%.

مزايا الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين بالجزائر

تتميز الزيادة الجديدة في رواتب التقاعد بدولة الجزائر لذلك العام الكثير بالكثير من المزايا، والتي من أهمها التالي: