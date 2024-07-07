“ســـجل هُنـــا ssc.gov.jo“ كيفية التسجيل في برنامج استدامة بالأردن 2024 والفئات المستحقة

يريد الكثير من المواطنين داخل الأردن في التعرف على خطوات التسجيل في برنامج استدامة بالأردن وبرنامج استدامة هو يعمل على توفير خدمات تأمينية لجميع العالمين داخل الدولة ومن أكثر ما يميزه أنه يشمل كافة القطاعات والمؤسسات المختلفة وذلك يساعد العاملين في الحصول على مصدر دخل في حين تعرضهم لوعكات صحية أو ظروف أخرى، ولكن التسجيل في البرنامج يتم وفق مجموعة من الشروط وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

التسجيل في برنامج استدامة بالأردن

يجب العلم أن تلك الخطوة هامة فهي تساعد العاملين في تأمين مستواهم الاقتصادي عند التعرض لأي ظرف يعيقهم عن العمل، عند التسجيل في برنامج استدامة بالأردن يرجى اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى يجب زيارة الصفحة الرسمية لمؤسسة العاملين بالأردن وهذا من خلال النقر على الرابط الرسمي. بعد ذلك سوف يظهر لك مجموعة من الخدمات قم بالنقر على خيار استدامة. في تلك الخطوة قم بالموافقة على الشروط والأحكام وهذا بعد قراءتها جيدا. أخيرا يرجى اتباع الخطوات الموضحة أمامك من أجل التسجيل بنجاح.

شروط التسجيل في برنامج استدامة بالأردن

عند التسجيل في برنامج استدامة بالأردن يجب التحقق من توافر مجموعة من الشروط لديك وهي:

يجب على العامل تسديد كافة الاشتراكات الخاصة به.

يشترط أن يكون راتب العامل 500 دينار كحد أقصى.

يجب أن يكون العامل لم يستفد من قبل من برامج التشغيل الوطني أو برامج حافز المقدم.

يشترط أن لا تقل شريحة الشمول للشيخوخة عن 50٪.

الفئات التي يحق لها التسجيل في برنامج استدامة بالأردن