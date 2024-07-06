استمارة التسجيل في سكنات عدل 3 وكالة عدل 2024 وشروط القبول

أطلقت وزارة السكن والعمران مؤخرًا، استمارة التسجيل في سكنات عدل 3 داخل مختلف ولايات الجزائر، حيث إن هذا البرنامج يوفر وحدات سكنية ملائمة أمام جميع المتقدمين، حتى أن الوزارة حريصة على دعم مواطنيها ماديًا ومعنويًا، للمساهمة في تخفيف العبء الاقتصادي عنهم.

خطوات تسجيل سكنات عدل 3 بالجزائر

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التسجيل في استمارة سكنات عدل 3 داخل ولايات الجزائر، وفقًا للأتي:-

أن يتم الانتقال إلى وكالة عدل عبر الإنترنت.

مع تسجيل مستخدم جديد.

لكي تتمكن من اختيار “برنامج سكنات عدل 3”.

القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

مع إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في سكنات عدل.

التأكد من صحة البيانات والوثائق التي قمت بإدخالها.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

استمارة سكنات عدل 3 بالجزائر

أكدت وزارة السكن والعمران، أن فتح باب التقديم في استمارة سكنات عدل 3 بدأ من يوم الجمعة الماضية الموافق 5 من شهر يوليو 2024، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، حتى أن التسجيل استمر لمدة 6 ساعات متتالية وذلك لـ 3 فجر صباح يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024، مع فتحه مرة أخرى من الساعة الثامنة من يوم السبت الحالي ويستمر لمدة 10 ساعات ليكون انتهاء في تمام الساعة 6 مساءً من اليوم ذاته.