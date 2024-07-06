بــزيــادة 4500 درهم.. زيادة الاجور للموظفين في القطاع العام والخاص 2024 في المغرب “وزارة المالية توضح“

صرحت الجهات المسؤولة عن وجود زيادة الاجور في دولة المغرب مما جعل الجميع يتساءل حول حقيقة هذا الأمر لذلك قامت الجهات المعنية بالرد عن تلك الأخبار وقامت بتوضيح هذا الأمر وأوضحت أن الهدف من هذه الزيادة هو مساعدة المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار الذي تواجهه البلاد في تلك الفترة، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، ويجب العلم أن الحكومة المغربية تبذل قصارى جهدها من أجل توفير حياة كريمة لمواطنيها.

زيادة الاجور

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه تم إخراج مجموعة من المخرجات في شهر أبريل 2024 وهذا من أجل زيادة رواتب العاملين داخل الدولة وتصل قيمتها حتى 44 مليار و835 مليون درهم والذي من المقرر توزيعها بداية من عام 2023 وحتى عام 2026 وهذا سوف يكون على عمال يصل عددهم داخل الدولة حتى مليون ومائة وسبع وعشرون ألف موظف، وذكر أن الزيادة يتم تطبيقها بداية من 2023 وسوف تستمر حتى 2026 وذلك حتى يكون الحد الأدنى لرواتب الموظفين هو 4500 درهم في الشهر.

موعد تطبيق زيادة الاجور في المغرب

الجدير بالذكر أنه سوف يتم زيادة رواتب الموظفين في المغرب بقيمة مالية تصل حتى 1000 درهم وهذا بالنسبة للعاملين في القطاعات الحكومية، بينما فيما يخص القطاعات الخاصة سوف يتم تطبيق زيادة بنسبة 10٪، ولكن وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم تطبيق تلك الزيادة بشكل تدريجي أي أنه سوف نصف الزيادة مع رواتب شهر يوليو 2024 والنصف الآخر سوف يتم إضافته مع رواتب شهر يوليو 2025 والهدف من هذا هو تحسين وضع المواطنين داخل الدولة.