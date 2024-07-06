قفزة عالمية.. أسعار الذهب اليوم السبت 6 يوليو 2024 في محلات الصاغة بداية العاملات الصباحية

يبحث الكثير من الناس عن اخر تطورات أسعار الذهب اليوم السبت 6 يوليو 2024 في محلات الصاغة، ارتفع سعر الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ منذ منتصف تعاملات الجمعة 5 من يوليو 2024 وقبل نهاية اليوم وصلت قيمة الزيادة أكثر من 100 جنيه، وتعتبر هذه الزيادة غير مبشرة وتوقف الكثير أن الفترة القادمة يكون هناك أرتفاع أكثر، مما بدأ الكثير في البحث عن التحديثات الجديدة في الأسعار ،

مما يتساءل الكثير ما القيمة التي يصل إليها الذهب، وهذا خوفاً أن يعود للارتفاع ويسجل أعلى المستويات في تاريخية، وخاصةً بأن الأشهر الماضية تجاوز عيار 21 4000 جنيه وكانت تلك الزيادة صدمة بالنسبة للكثير، مما تراجعت عملية الشراء بسبب الزيادة الكبيرة، وكانت الأسواق تشهد حالة من عدم الاستقرار، ترقبوا معنا السطور التالية لمعرفة أسعار الذهب اليوم السبت 6 يوليو 2024.

أسعار الذهب اليوم السبت 6 يوليو 2024

عندما وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4000 جنيه كان الكثير من الأشخاص تخشى أن يرتفع أكثر من ذلك وقاموا بالشراء، ولن تمر فترة طويلة إلا وتراجع سعر الذهب وسجل 3000 جنيه وبدأ يرتفع ويتراجع بنسبة بسيطة، وظن البعض أن يثبت عند هذه القيمة ولكن يتفاجئ الجميع بالارتفاع مرة أخرى منذ يومين، على أن تأتي الأسعار في محلات الصاغة مع بداية الأسبوع ومع بداية التعاملات الصباحية على النحو التالي:.

سجل سعر الذهب عيار 24 3651.5 جنيه.

كما وصل سعر الذهب عيار 21 نحو 3195 جنيه.

ووصل سعر الذهب عيار 18 2738.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم 25560 جنيه.

كما تسجل أوقية الذهب اليوم السبت 6-7-2024 عاملياً نحو 2370 دولار أمريكي.

قيمة مصنعية الذهب بمحلات الصاغة كافة الأعيرة

تتراوح مصنعية الذهب من 50 جنيه وحتى 200 جنيه وهذا حسب نوعية الذهب:.